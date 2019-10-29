Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Он пояснил, что так "принято в дипломатической практике".

Накануне болгарское агентство "Фокус" со ссылкой на МИД страны сообщило, что София потребовала у Москвы отозвать одного из своих дипломатов в связи с подозрениями в разведывательной деятельности.

Отмечается, что расследование вела прокуратура, но его пришлось завершить из-за дипломатического статуса подозреваемого.

В российском посольстве ситуацию не прокомментировали.

В заявлении болгарской прокуратуры отмечается, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне.