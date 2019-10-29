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РИА Новости

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

19:45 29.10.2019 (обновлено: 22:07 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Он пояснил, что так "принято в дипломатической практике".
Накануне болгарское агентство "Фокус" со ссылкой на МИД страны сообщило, что София потребовала у Москвы отозвать одного из своих дипломатов в связи с подозрениями в разведывательной деятельности.
Отмечается, что расследование вела прокуратура, но его пришлось завершить из-за дипломатического статуса подозреваемого.
В российском посольстве ситуацию не прокомментировали.
В заявлении болгарской прокуратуры отмечается, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне.
Для этого он якобы регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.
Мужчины с флагами Болгарии во время митинга в Софии
28 октября, 20:10Сказано в эфире
Депутат прокомментировал сообщение о высылке дипломата РФ из БолгарииБолгарские власти выслали из страны российского дипломата, сообщили СМИ. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что София пытается таким образом проявить своего рода "европейскую солидарность".
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МИД РФМоскваВ мире
Популярные комментарии
Вот вам и братушки . В каждой войне против россии болгары были ПРОТИВ россии . Так кто они ?
29 октября, 21:21
Niko75P
5110001
Никаких ответвлений газа в Болгарию.
29 октября, 19:50
jjuws-w
3921001
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