Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Он пояснил, что так "принято в дипломатической практике".
Накануне болгарское агентство "Фокус" со ссылкой на МИД страны сообщило, что София потребовала у Москвы отозвать одного из своих дипломатов в связи с подозрениями в разведывательной деятельности.
Отмечается, что расследование вела прокуратура, но его пришлось завершить из-за дипломатического статуса подозреваемого.
В российском посольстве ситуацию не прокомментировали.
В заявлении болгарской прокуратуры отмечается, что расследование началось по сигналу от Агентства национальной безопасности. В ведомстве пришли к выводу, что дипломатический работник с сентября 2018 года собирал информацию, относящуюся к гостайне.
Для этого он якобы регулярно встречался с высокопоставленными болгарскими чиновниками, имеющими доступ к секретным сведениям, касающимся Болгарии, ЕС и НАТО.
28 октября, 20:10Сказано в эфиреДепутат прокомментировал сообщение о высылке дипломата РФ из БолгарииБолгарские власти выслали из страны российского дипломата, сообщили СМИ. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что София пытается таким образом проявить своего рода "европейскую солидарность".