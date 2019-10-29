В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
По данным Управления гражданской авиации (FAA), самолет Cessna 414 врезался в один из домов в населенном пункте Колония.
По данным телеканала АВС, на борту самолета находился один пилот, его судьба неизвестна. Из жителей города на земле никто не пострадал.
На фотографии с места крушения видно, что самолет разбился на улице с малоэтажной застройкой.
#BREAKING UPDATE: No civilians on the ground injured in NJ plane crash, mayor says. Pilot was only person on plane, pilot's condition not known https://t.co/4y3dQQLw3f— NBC New York (@NBCNewYork) October 29, 2019