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РИА Новости

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

19:28 29.10.2019 (обновлено: 20:10 29.10.2019)
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
По данным Управления гражданской авиации (FAA), самолет Cessna 414 врезался в один из домов в населенном пункте Колония.
По данным телеканала АВС, на борту самолета находился один пилот, его судьба неизвестна. Из жителей города на земле никто не пострадал.
На фотографии с места крушения видно, что самолет разбился на улице с малоэтажной застройкой.
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СШАНью-ДжерсиВ мире
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