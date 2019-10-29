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РИА Новости

В Раде анонсировали выступление Столтенберга

19:36 29.10.2019 (обновлено: 20:30 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг выступит на пленарном заседании Верховной Рады, сообщил во вторник спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
Генсек НАТО посетит Украину 30 и 31 октября. В Киеве Столтенберг проведет заседание комиссии НАТО – Украина с участием президента страны Владимира Зеленского.
"Генсек НАТО посетит с визитом Украину и в рамках этого визита планируется выступление генсека НАТО на пленарном заседании Верховной Рады 31 октября", - сказал Разумков, выступая в парламенте.
Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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