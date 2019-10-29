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РИА Новости

Генсек ЛАГ назвал катастрофой "арабскую весну"

19:36 29.10.2019 (обновлено: 22:01 29.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что так называемая "арабская весна" привела к войнам и столкновениям и стала катастрофой.
"Арабские страны не несут полную ответственность за произошедшее в последние 10 лет. То, что европейцы называют "арабской весной", я называю катастрофой. К сожалению, это не весна. Это катастрофа - то, что мы видим в Сирии, Ливии, Йемене, во многих других регионах арабского мира", - сказал Ахмед Абуль Гейт, выступая на четвертом европейско-арабском саммите.
"В той степени, в какой арабский мир несет ответственность за происшедшее, в такой же степени – я могу это утверждать – внешнее вмешательство создало ситуацию, от которой мы страдаем все, и арабы, и европейцы, особенно в Южной Европе", - сказал он.
Генсек ЛАГ выступал на арабском языке, но, когда говорил об "арабской весне", перешел на английский язык.
Ахмед Абуль Гейт обратил также внимание на палестинскую проблему.
"Почему никто не говорит про Палестину, про палестинскую трагедию? Мы все должны приложить больше усилий для ее решения. Палестинская проблема является ядром всего того зла, которое мы наблюдаем последние 50, 60, 70 лет в регионе", - сказал он. Эти слова большая часть зала встретила аплодисментами.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
18 октября, 18:01РИА Новости
ЛАГ предложил ООН создать совместный механизм по урегулированию в Ливии
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Ахмед Абуль ГейтАрабская веснаЛига арабских государствВ мире
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