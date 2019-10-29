Генсек ЛАГ назвал катастрофой "арабскую весну"

АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что так называемая "арабская весна" привела к войнам и столкновениям и стала катастрофой.

"Арабские страны не несут полную ответственность за произошедшее в последние 10 лет. То, что европейцы называют "арабской весной", я называю катастрофой. К сожалению, это не весна. Это катастрофа - то, что мы видим в Сирии, Ливии, Йемене, во многих других регионах арабского мира", - сказал Ахмед Абуль Гейт, выступая на четвертом европейско-арабском саммите.

"В той степени, в какой арабский мир несет ответственность за происшедшее, в такой же степени – я могу это утверждать – внешнее вмешательство создало ситуацию, от которой мы страдаем все, и арабы, и европейцы, особенно в Южной Европе", - сказал он.

Генсек ЛАГ выступал на арабском языке, но, когда говорил об "арабской весне", перешел на английский язык.

Ахмед Абуль Гейт обратил также внимание на палестинскую проблему.