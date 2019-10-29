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РИА Новости
Культура

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

19:35 29.10.2019 (обновлено: 19:37 29.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова
Певица Наргиз Закирова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.

"История о том, что она там с бутылкой, и что зрители массово уходили — такого не было. Концерт прошел хорошо. Очень тепло ее приняли, никто никуда не уходил. Это один из самых массовых концертов на Дальнем Востоке. Все очень позитивно. Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы, но верить этому нельзя", — рассказала Рогова.

Ранее информационный портал UssurMedia сообщил, что зрители остались недовольны поведением Наргиз на шоу в Уссурийске.
СМИ ссылается на очевидцев, которые утверждают, что она ругалась матом и употребляла алкоголь прямо на сцене.
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