Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

"История о том, что она там с бутылкой, и что зрители массово уходили — такого не было. Концерт прошел хорошо. Очень тепло ее приняли, никто никуда не уходил. Это один из самых массовых концертов на Дальнем Востоке. Все очень позитивно. Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы, но верить этому нельзя", — рассказала Рогова.