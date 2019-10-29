Суд заблокировал закон Алабамы о криминализации абортов

Чье это дело – женское тело? Страшное слово "аборт" с периодической регулярностью попадает в топ тем то в одной, то в другой стране. Причина – запретительное законодательство. Год назад после смерти женщины из-за неоказания специфической медпомощи Ирландия бурлила так, что аборты пришлось легализовать. Сейчас бурлят США.