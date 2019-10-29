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РИА Новости

Суд заблокировал закон Алабамы о криминализации абортов

19:29 29.10.2019
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© РИА Новости / Мария ТабакШтат Алабама
Штат Алабама
© РИА Новости / Мария Табак
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Федеральный суд Алабамы заблокировал действие закона, которым планировалось запретить аборты практически по любым показаниям, сообщил истец по делу - Американский союз гражданских свобод (ACLU).
"Мы заблокировали запрет, наложенный Алабамой на аборты. Решение федерального суда официально установило, что недействительны все запреты на аборты, установленные ранее в этом году в данном штате", - говорится в заявлении ACLU в Twitter.
Предполагается, что закон не вступит в силу до окончания судебного разбирательства.
Закон, подписанный в мае губернатором Алабамы, должен был вступить в силу до конца года. Закон предполагает уголовное наказание для врачей за проведение аборта - за эту операцию медики могли получить до 99 лет тюрьмы. В законе не было исключений, позволяющих проведение абортов в случае изнасилования или инцеста. Единственным исключением был возможный серьезный риск для здоровья женщины.
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Чье это дело – женское тело?Страшное слово "аборт" с периодической регулярностью попадает в топ тем то в одной, то в другой стране. Причина – запретительное законодательство. Год назад после смерти женщины из-за неоказания специфической медпомощи Ирландия бурлила так, что аборты пришлось легализовать. Сейчас бурлят США.
Нынешнее решение суда - лишь первое в ожидающемся длительном судебном противостоянии. Вне зависимости от решения суда, скорее всего, оно будет обжаловано в апелляционном суде, а решение апелляционного суда - в Верховном суде США.
Аборты разрешены в США на федеральном уровне. Соответствующее историческое решение принял в 1973 году Верховный суд.
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