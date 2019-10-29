В США заблудившуюся туристку спасли благодаря надписи SOS из камней

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американка, заблудившаяся в одном из национальных парков, была спасена благодаря надписи SOS, которую она выложила из камней, сообщила Служба национальных парков США.

Поиски 56-летней медсестры Мэри Джоанны Гомес были объявлены после того, как 25 октября она пропустила свою рабочую смену. Накануне она связывалась со своей семьей во время прогулки по национальному парку Кингс-Каньон в Калифорнии.

Несколько дней поиски продолжались безрезультатно, пока пилоты самолета национальной гвардии не заметили с воздуха выложенную камнями надпись SOS, а рядом с ней - пропавшую американку.