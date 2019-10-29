Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T19:21Z
https://ria.ru/20191029/1560370749.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156037/04/1560370495_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_a7ffd7c7309e4a2a1efcf598630fc9a6.jpg
РИА Новости
Туризм

В США заблудившуюся туристку спасли благодаря надписи SOS из камней

19:21 29.10.2019
634
© Фото : Pixabay / Alex OlzheimНациональный парк Кингс-Каньон
Национальный парк Кингс-Каньон
© Фото : Pixabay / Alex Olzheim
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американка, заблудившаяся в одном из национальных парков, была спасена благодаря надписи SOS, которую она выложила из камней, сообщила Служба национальных парков США.
Поиски 56-летней медсестры Мэри Джоанны Гомес были объявлены после того, как 25 октября она пропустила свою рабочую смену. Накануне она связывалась со своей семьей во время прогулки по национальному парку Кингс-Каньон в Калифорнии.
Несколько дней поиски продолжались безрезультатно, пока пилоты самолета национальной гвардии не заметили с воздуха выложенную камнями надпись SOS, а рядом с ней - пропавшую американку.
Через некоторое время ее эвакуировали спасатели. В заявлении говорится, что замерзшая Мэри Джоанна Гомес страдала от голода и жажды, но в остальном чувствовала себя хорошо.
Коктебельская бухта
24 августа 2018, 16:52РИА Новости
В Крыму спасли туристку, унесенную в море
2030011
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСША
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН объяснила, кто должен рассматривать невыдачу виз российским дипломатам
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник
Петербургский международный экономический форум. Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Меркель рассказала о самочувствии министра, упавшего во время конференции
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
Наргиз прокомментировала сообщения о "пьяном" концерте в Уссурийске
Автомобиль скорой помощи на Украине
Украинца, позвонившего в скорую 47 тысяч раз, отправили в психбольницу
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Мобильное приложение на экране смартфона
Ученые рассказали о неожиданной пользе авокадо
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Генсек ЛАГ назвал катастрофой "арабскую весну"
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Жительница Великобритании Лорен Миддлтон
Британка родила ребенка через десять недель после того, как отошли воды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Первую РЛС нового поколения "Контейнер" передадут военным до конца года
08:15Москвичей в рамках "Ночи искусств" приглашают на концерт в подводной лодке
08:13Под Красноярском загорелся коровник на площади 1,5 тысячи квадратных метров
08:13ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
08:11Россия развернула РЛС "Подсолнух" на Дальнем Востоке и Балтике
08:11В Москве ожидается снег и температура около нуля
08:07Источник сообщил о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
Лента новостейМолния