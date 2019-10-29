Более 20 моногородов в России уже стали экономически устойчивыми

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Свыше 20 российских моногородов добились экономической устойчивости, в случае выхода из перечня моногородов они могут стать менторами для остальных территорий, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Фонда развития моногородов".

Как уточнили в пресс-службе фонда, пересмотр списка моногородов не может произойти одномоментно, это сложная процедура в несколько этапов.

"При обновлении перечня важно сделать акцент на максимальной правдивости - то есть детально перепроверить моногорода в их актуальном состоянии. На сегодня свыше 20 моногородов можно отнести к экономически устойчивым, они добились высоких результатов. Это Череповец, Тольятти, Невинномысск и другие", - говорится в сообщении.

При этом, добавили в пресс-службе, устойчивые города могут стать менторами для других территорий и делиться уникальным опытом развития. Так, фонд запустил специальную программу по менторству, участниками которой уже стали Котовск Тамбовской области и Кувшиново Тверской области. Менторов планируется выбирать из ежегодного рейтинга моногородов, который подводит фонд.

В пресс-службе фонда добавили, что проект новой госпрограммы развития моногородов сейчас дорабатывается Минэкономразвития с учетом предложений, полученных от министерства финансов. В проект новой программы вошел ряд предложений от самих моногородов: поддержка проектов государственно-частного партнерства, льготный лизинг для обновления транспорта и рефинансирование кредитов. Всего в фонд поступило свыше трех тысяч предложений, отметили в пресс-службе.