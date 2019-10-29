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РИА Новости

Более 20 моногородов в России уже стали экономически устойчивыми

19:19 29.10.2019
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПанорама города Тольятти
Панорама города Тольятти
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Свыше 20 российских моногородов добились экономической устойчивости, в случае выхода из перечня моногородов они могут стать менторами для остальных территорий, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе "Фонда развития моногородов".
Как уточнили в пресс-службе фонда, пересмотр списка моногородов не может произойти одномоментно, это сложная процедура в несколько этапов.
"При обновлении перечня важно сделать акцент на максимальной правдивости - то есть детально перепроверить моногорода в их актуальном состоянии. На сегодня свыше 20 моногородов можно отнести к экономически устойчивым, они добились высоких результатов. Это Череповец, Тольятти, Невинномысск и другие", - говорится в сообщении.
При этом, добавили в пресс-службе, устойчивые города могут стать менторами для других территорий и делиться уникальным опытом развития. Так, фонд запустил специальную программу по менторству, участниками которой уже стали Котовск Тамбовской области и Кувшиново Тверской области. Менторов планируется выбирать из ежегодного рейтинга моногородов, который подводит фонд.
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Число моногородов в России может сократиться вдвое
В пресс-службе фонда добавили, что проект новой госпрограммы развития моногородов сейчас дорабатывается Минэкономразвития с учетом предложений, полученных от министерства финансов. В проект новой программы вошел ряд предложений от самих моногородов: поддержка проектов государственно-частного партнерства, льготный лизинг для обновления транспорта и рефинансирование кредитов. Всего в фонд поступило свыше трех тысяч предложений, отметили в пресс-службе.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павла Склянчука сообщила, что количество моногородов в России может сократиться практически вдвое - с 321 до 170. Согласно письму министра экономического развития РФ Максима Орешкина, на которое ссылается газета, пересмотр перечня планировался в рамках разрабатываемой госпрограммы "Развитие моногородов". При этом в Минэкономразвития изданию пояснили, что на первом этапе не планируется радикально пересматривать перечень, так как нельзя оставлять кризисные города без поддержки. Там добавили, что глобальный пересмотр списка в министерстве планируют не ранее 2020 года.
Заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
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Фонд развития моногородовЭкономика
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