Шесть человек пострадали в ДТП на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.
"В Джанкойском районе недалеко от поселка Азовское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Transit и Кia. В результате ДТП пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.
ДТП произошло во вторник, точное время не уточняется. По предварительным данным, водитель автомобиля Кia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка, сообщили в полиции.