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РИА Новости

Шесть человек пострадали в ДТП на севере Крыма

19:17 29.10.2019 (обновлено: 19:22 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.
"В Джанкойском районе недалеко от поселка Азовское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Transit и Кia. В результате ДТП пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.
ДТП произошло во вторник, точное время не уточняется. По предварительным данным, водитель автомобиля Кia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка, сообщили в полиции.
Сотрудник полиции
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СимферопольКрымПроисшествия
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