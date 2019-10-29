Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник

АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал афтокефалию так называемой Православной церкви Украины, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

По его словам, архиепископ Иероним 21 октября направил Епифанию Думенко так называемое мирное письмо, "в котором пишет, что признает его официально".

По словам собеседника агентства, не все в Греческой церкви согласны с этим.

"Несколько митрополитов требуют созвать внеочередной архиерейский собор и намерены направить жалобу в Государственный совет (высший административный суд Греции), поскольку это незаконно", — пояснил источник.

Раскольническая структура

Так называемая Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в декабре 2018 года по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических церквей, действовавших на Украине.

Главой новой неканонической церковной структуры стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" — "митрополит" Епифаний Думенко. А 6 января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" — церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире.

Однако новосозданная структура оказалась фактически полностью зависимой от патриарха Варфоломея.