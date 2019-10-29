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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник

19:15 29.10.2019 (обновлено: 19:51 29.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБлаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним официально признал афтокефалию так называемой Православной церкви Украины, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
По его словам, архиепископ Иероним 21 октября направил Епифанию Думенко так называемое мирное письмо, "в котором пишет, что признает его официально".
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По словам собеседника агентства, не все в Греческой церкви согласны с этим.
"Несколько митрополитов требуют созвать внеочередной архиерейский собор и намерены направить жалобу в Государственный совет (высший административный суд Греции), поскольку это незаконно", — пояснил источник.

Раскольническая структура

Так называемая Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в декабре 2018 года по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических церквей, действовавших на Украине.
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Главой новой неканонической церковной структуры стал представитель раскольнического "Киевского патриархата" — "митрополит" Епифаний Думенко. А 6 января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" — церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире.
Однако новосозданная структура оказалась фактически полностью зависимой от патриарха Варфоломея.
Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьУкраинаНовости - Религия и мировоззрениеГрецияВ мире
Популярные комментарии
продался русофобам и прочим католикам
29 октября, 19:36
Сергей Стольник
4030201
И кто это такой, и какое нам дело до его признаний или непризнаний? Врослые люди, а ходят в каких-то карнавальных одеждах
29 октября, 19:49
Товарищ Сухов
17501020
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