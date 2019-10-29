Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны сделать все необходимое для обеспечения устойчивого режима тишины в зоне конфликта.
"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться, поэтому я еще раз призываю стороны, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал Сайдик журналистам по окончании заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Дипломат отметил что в центре внимания обсуждений во вторник в Минске была ситуация с безопасностью в Донбассе. "Сегодня стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском. Стороны, делая "шаги назад", сделали сегодня большой шаг вперед", - заявил он. На уточняющий вопрос о дате возобновления разведения в Петровском спецпредставитель заявил, не может ее озвучить.
Комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что начатое во вторник днем разведение сил в Золотом пока идет по плану. "Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану идет", - добавил он.
Сайдик также рассказал, что во вторник в Минске гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта. "Это очень серьезная работа. Мы хотим подготовить действительно большой обмен, и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, если так можно сказать, будущую судьбу. Стороны очень серьезно работают по этому вопросу, и это уже очень положительно", - отметил дипломат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.