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РИА Новости

Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

19:14 29.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 29 ноября 2017
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 29 ноября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны сделать все необходимое для обеспечения устойчивого режима тишины в зоне конфликта.
"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться, поэтому я еще раз призываю стороны, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал Сайдик журналистам по окончании заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Дипломат отметил что в центре внимания обсуждений во вторник в Минске была ситуация с безопасностью в Донбассе. "Сегодня стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском. Стороны, делая "шаги назад", сделали сегодня большой шаг вперед", - заявил он. На уточняющий вопрос о дате возобновления разведения в Петровском спецпредставитель заявил, не может ее озвучить.
Комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что начатое во вторник днем разведение сил в Золотом пока идет по плану. "Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану идет", - добавил он.
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Сайдик также рассказал, что во вторник в Минске гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта. "Это очень серьезная работа. Мы хотим подготовить действительно большой обмен, и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, если так можно сказать, будущую судьбу. Стороны очень серьезно работают по этому вопросу, и это уже очень положительно", - отметил дипломат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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