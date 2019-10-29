Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны сделать все необходимое для обеспечения устойчивого режима тишины в зоне конфликта.

"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться, поэтому я еще раз призываю стороны, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал Сайдик журналистам по окончании заседания контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Дипломат отметил что в центре внимания обсуждений во вторник в Минске была ситуация с безопасностью в Донбассе. "Сегодня стороны возобновили разведение сил и средств в Золотом и продолжили переговоры о возобновлении разведения в Петровском. Стороны, делая "шаги назад", сделали сегодня большой шаг вперед", - заявил он. На уточняющий вопрос о дате возобновления разведения в Петровском спецпредставитель заявил, не может ее озвучить.

Комментируя ситуацию с разведением сил в Золотом, Сайдик отметил, что начатое во вторник днем разведение сил в Золотом пока идет по плану. "Они же только начали, я исхожу из того, что сегодня все по плану идет", - добавил он.

Сайдик также рассказал, что во вторник в Минске гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми лицами между сторонами конфликта. "Это очень серьезная работа. Мы хотим подготовить действительно большой обмен, и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, если так можно сказать, будущую судьбу. Стороны очень серьезно работают по этому вопросу, и это уже очень положительно", - отметил дипломат.