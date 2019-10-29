Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Как рассказал журналист "Вечерней Москве" , инцидент произошел не во время эфира, а в перерыве. По его словам, участники шоу не дрались, а просто замахивались друг на друга. Их сразу же разняли.

Соловьев также дал совет тем, кто не может держать себя в руках во время публичного выступления или съемок телепередачи.

"Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: "Вышли? Сразу же зайдите!" Это неполезно — из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь", — сказал телеведущий.

ЭКСКЛЮЗИВ



Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019

По его словам, если человек не выглядит как "как великий боец ринга", то ему не стоит ввязываться в драки и агрессивно себя вести, так как можно "запыхаться или ушибиться".

Он добавил, что в такой ситуации лучше всего отнестись к самому себе с иронией и взять себя в руки.