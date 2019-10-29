Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Как рассказал журналист "Вечерней Москве", инцидент произошел не во время эфира, а в перерыве. По его словам, участники шоу не дрались, а просто замахивались друг на друга. Их сразу же разняли.
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Соловьев также дал совет тем, кто не может держать себя в руках во время публичного выступления или съемок телепередачи.
"Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: "Вышли? Сразу же зайдите!" Это неполезно — из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь", — сказал телеведущий.
ЭКСКЛЮЗИВ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019
Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm
По его словам, если человек не выглядит как "как великий боец ринга", то ему не стоит ввязываться в драки и агрессивно себя вести, так как можно "запыхаться или ушибиться".
Он добавил, что в такой ситуации лучше всего отнестись к самому себе с иронией и взять себя в руки.
Ранее журналист опубликовал в твиттере ролик, на котором украинские эксперты устроили перепалку во время рекламной паузы передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Телеведущий напомнил политологам, что такое поведение в студии телеканала недопустимо.
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