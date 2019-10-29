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РИА Новости

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

19:08 29.10.2019 (обновлено: 04:36 30.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Как рассказал журналист "Вечерней Москве", инцидент произошел не во время эфира, а в перерыве. По его словам, участники шоу не дрались, а просто замахивались друг на друга. Их сразу же разняли.
Телеведущий Владимир Соловьев
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Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Соловьев также дал совет тем, кто не может держать себя в руках во время публичного выступления или съемок телепередачи.
"Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: "Вышли? Сразу же зайдите!" Это неполезно — из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь", — сказал телеведущий.
По его словам, если человек не выглядит как "как великий боец ринга", то ему не стоит ввязываться в драки и агрессивно себя вести, так как можно "запыхаться или ушибиться".
Он добавил, что в такой ситуации лучше всего отнестись к самому себе с иронией и взять себя в руки.
Ранее журналист опубликовал в твиттере ролик, на котором украинские эксперты устроили перепалку во время рекламной паузы передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым". Телеведущий напомнил политологам, что такое поведение в студии телеканала недопустимо.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Соловьев заявил о травле против него
199585619126
Обсудить 19
Владимир СоловьевРоссия-1 (телеканал)РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Дааа, Соловьев также скатился на ерунду. Когда то его смотрел, аналитику. Эти передачи не видел, так что комментировать нечего
29 октября, 20:24
Rog Guka
75303019
Во что превратили телевидение. Тошнота подкатывает. Хлеба и зрелищ. Жуть бесполезная, вредная, противопоказанная.
29 октября, 23:59
MrFiller
6100505
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