Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и временная поверенная в делах США в республике Дженифер Мур обсудили планы развертывания американских военных контингентов вблизи белорусской госграницы, передает во вторник агентство Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и временная поверенная в делах США в республике Дженифер Мур обсудили планы развертывания американских военных контингентов вблизи белорусской госграницы, передает во вторник агентство Sputnik Беларусь

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.

"По инициативе американской стороны государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сегодня в Минске принял временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур. На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы - 2020", составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации".

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности. "Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении диалога", - подчеркивается в сообщении.

В понедельник по поручению президента Белоруссии Совбез и Минобороны республики доложили главе государства о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию. При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия не ведет речи о закупке новых масштабных вооружений из-за танкового батальона США в Литве и предстоящих весной учений НАТО.

Министр обороны Андрей Равков рассказал, что Белоруссия предпримет ряд мер по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве недалеко от белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года, в том числе усилит охрану белорусско-литовской границы. Также будут предприняты меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки. Минск также хочет скорректировать с РФ в 2020 году план применения региональной группировки войск из-за ухудшения ситуации у границы Союзного государства. Предполагается, что военнослужащие Белоруссии и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.