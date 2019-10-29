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РИА Новости

Отставка премьера ухудшит ситуацию в Ливане, заявил глава МИД Франции

18:50 29.10.2019 (обновлено: 21:50 29.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Отставка премьер-министра Ливана Саада Харири только ухудшит разразившийся в стране кризис, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил во вторник об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов. Он заявил в телевизионном обращении, что ситуация в стране зашла в тупик.

"Ливан переживает очень серьезный кризис. На протяжении двух недель в стране, и без того хрупкой из-за региональной обстановки, - массовая мобилизация населения, происшествия, напряженность, кризис доверия. Премьер-министр Харири только что подал в отставку и это только ухудшит кризис", - сказал Ле Дриан.

Он отметил, что Франция сохраняет убежденность по двум пунктам.
"Во-первых, в необходимости сделать все возможное и побудить власти Ливана к тому, чтобы было сделано все возможное для обеспечения стабильности (государственных) институтов и целостности Ливана… А во-вторых, условием стабильности является желание властей слышать голос и требования народа", - подчеркнул французский министр.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Вчера, 18:05РИА Новости
Биография Саада Харири
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Саад ХаририЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияЛиванВ мире
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