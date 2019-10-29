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РИА Новости

Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего

18:50 29.10.2019 (обновлено: 23:48 29.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
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СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

"Мы продолжаем изучение тенденций, и сегодня есть ряд элементов, над которыми работаем, пассажиры смогут их увидеть в ближайшем будущем, это и новые функциональные зоны — они будут тематическими. Мы планируем создание коворкинг-зон, станций для подзарядки велосипедов и электросамокатов. Салон новых электропоездов будет модульным, чтобы в час пик обеспечить свободное пространство для всех категорий пассажиров. Это и мобильные кресла, которые в час пик складываются для того, чтобы обеспечить более комфортное перемещение пассажиров в поезде", — рассказал Лошманов.

Лошманов также отметил, что окна в электропоездах планируется использовать как новостные или информационные мониторы, где можно будет в том числе получить информацию об ином городском транспорте.
Что касается сроков появления таких электропоездов, по словам Лошманова, "это дело ближайших лет".
"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
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