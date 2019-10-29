Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего

"Мы продолжаем изучение тенденций, и сегодня есть ряд элементов, над которыми работаем, пассажиры смогут их увидеть в ближайшем будущем, это и новые функциональные зоны — они будут тематическими. Мы планируем создание коворкинг-зон, станций для подзарядки велосипедов и электросамокатов. Салон новых электропоездов будет модульным, чтобы в час пик обеспечить свободное пространство для всех категорий пассажиров. Это и мобильные кресла, которые в час пик складываются для того, чтобы обеспечить более комфортное перемещение пассажиров в поезде", — рассказал Лошманов.