Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего

СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
"Мы продолжаем изучение тенденций, и сегодня есть ряд элементов, над которыми работаем, пассажиры смогут их увидеть в ближайшем будущем, это и новые функциональные зоны — они будут тематическими. Мы планируем создание коворкинг-зон, станций для подзарядки велосипедов и электросамокатов. Салон новых электропоездов будет модульным, чтобы в час пик обеспечить свободное пространство для всех категорий пассажиров. Это и мобильные кресла, которые в час пик складываются для того, чтобы обеспечить более комфортное перемещение пассажиров в поезде", — рассказал Лошманов.
Лошманов также отметил, что окна в электропоездах планируется использовать как новостные или информационные мониторы, где можно будет в том числе получить информацию об ином городском транспорте.
Что касается сроков появления таких электропоездов, по словам Лошманова, "это дело ближайших лет".
"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.