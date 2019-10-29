ООН объяснила, кто должен рассматривать невыдачу виз российским дипломатам

ООН, 29 окт – РИА Новости. Проблему невыдачи виз российским дипломатам, если это дело дойдет до судебного разбирательства, должен рассматривать суд в США, а не Международный суд ООН, заявил на пресс-конференции председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф.
"Если это дело дойдет до суда, это не будет наш суд, потому что соглашение с принимающей страной заключено между ООН и США, если только не обратятся в Международный суд ООН для вынесения консультативного заключения, что весьма маловероятно", - сказал Юсуф.
"Дело, вероятно, должно рассматриваться в местных судах, здесь, в США. Но я не хотел бы комментировать это, потому что это вопрос, о котором мы совершенно не информированы", - добавил он.
Ранее Россия на заседании комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН поддержала идею запуска процедуры арбитража между генсеком организации и США из-за невыдачи виз ряду дипломатов.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.