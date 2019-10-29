Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T20:37Z
https://ria.ru/20191029/1560369521.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:188:3072:1916_1036x0_80_0_0_15f47adda7bdedaa3d3fdc63e1d27bd5.jpg
РИА Новости

ООН объяснила, кто должен рассматривать невыдачу виз российским дипломатам

18:48 29.10.2019 (обновлено: 20:37 29.10.2019)
3011
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 29 окт – РИА Новости. Проблему невыдачи виз российским дипломатам, если это дело дойдет до судебного разбирательства, должен рассматривать суд в США, а не Международный суд ООН, заявил на пресс-конференции председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф.
"Если это дело дойдет до суда, это не будет наш суд, потому что соглашение с принимающей страной заключено между ООН и США, если только не обратятся в Международный суд ООН для вынесения консультативного заключения, что весьма маловероятно", - сказал Юсуф.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
4 октября, 02:12РИА Новости
Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам
"Дело, вероятно, должно рассматриваться в местных судах, здесь, в США. Но я не хотел бы комментировать это, потому что это вопрос, о котором мы совершенно не информированы", - добавил он.
Ранее Россия на заседании комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН поддержала идею запуска процедуры арбитража между генсеком организации и США из-за невыдачи виз ряду дипломатов.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Здание ООН в Нью-Йорке
16 октября, 10:10Сказано в эфире
"Пропустят мимо ушей". Политолог о визовой политике СШАГенсек ООН Антониу Гутерриш поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов поделился мнением о том, прислушаются ли в Вашингтоне к этим заявлениям.
35116818
Обсудить 1
Невыдача виз США делегатам из РоссииООНСШАВ мире
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Патруль военной полиции России в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась российская военная полиция
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Концерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ
В России предложили возродить комсомол
Израильтянка Наама Иссахар
Адвокат объяснил резонанс по делу осужденной в России израильтянки
Разведение сил в Донбассе. 29 октября 2019
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния