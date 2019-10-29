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РИА Новости

Глава Boeing признал ошибки, но в отставку не собирается

18:31 29.10.2019 (обновлено: 21:58 29.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание компании Boeing в Лос-Анджелесе
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Глава авиастроительной корпорации Boeing Деннис Мюленбург заявил, что признает ошибки, но в отставку не собирается.
Журналисты спросили Мюленбурга перед слушаниями в сенате, не намерен ли он подать в отставку в связи с серьезными проблемами у компании в связи с неудачами программы создания лайнера 737 MAX.
"Я в данный момент сосредоточен не на этом", - ответил Мюленбург.
"Мы допустили ошибки, мы кое-что сделали неправильно. Мы идем к улучшению и учимся", - заверил Мюленбург. В прошлом Boeing в целом не признавала вину в двух авиакатастрофах, предположительно связанных с дефектами в программном обеспечении лайнера.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты системы MCAS, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.
Самолет Boeing 737 Max
17 октября, 03:45РИА Новости
СМИ: Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 14 февраля
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Деннис МюленбургThe Boeing CompanyВ мире
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