Проблемы с электричеством в "Зимней вишне" были до пожара, заявили в суде

КЕМЕРОВО, 29 окт - РИА Новости. Проблемы с электричеством в "Зимней вишне" в Кемерово были за 8-9 месяцев до пожара, заявил в суде потерпевший по делу собственник двух помещений в ТРЦ Александр Чувилкин.

"Это было... возможно, за 8-9 месяцев до пожара… Как объяснила Юлия Александровна (Богданова, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца здания), меняли кабель, который является собственностью кондитерского комбината… и где-то там подрядная организации что-то там неправильно подсоединила, и произошло замыкание. Это был первый факт, и не было больше суток электричества в торговом центре", - сказал Чувилкин.

Второй факт повреждения идущего в ТРЦ кабеля, по его словам, произошел, когда жители устанавливали заграждающие барьеры на въезд на придомовую территорию за кондитерским комбинатом. По словам предпринимателя, это было в ноябре-декабре 2017 года.