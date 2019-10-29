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РИА Новости

Проблемы с электричеством в "Зимней вишне" были до пожара, заявили в суде

18:25 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСледы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" после пожара в Кемерово
Следы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 29 окт - РИА Новости. Проблемы с электричеством в "Зимней вишне" в Кемерово были за 8-9 месяцев до пожара, заявил в суде потерпевший по делу собственник двух помещений в ТРЦ Александр Чувилкин.
"Это было... возможно, за 8-9 месяцев до пожара… Как объяснила Юлия Александровна (Богданова, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца здания), меняли кабель, который является собственностью кондитерского комбината… и где-то там подрядная организации что-то там неправильно подсоединила, и произошло замыкание. Это был первый факт, и не было больше суток электричества в торговом центре", - сказал Чувилкин.
Второй факт повреждения идущего в ТРЦ кабеля, по его словам, произошел, когда жители устанавливали заграждающие барьеры на въезд на придомовую территорию за кондитерским комбинатом. По словам предпринимателя, это было в ноябре-декабре 2017 года.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек, в том числе Богданова.
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