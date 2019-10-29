Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T18:56Z
https://ria.ru/20191029/1560367935.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156002/73/1560027321_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_99d9a7f3bd260ab4166ec6337622479b.jpg
РИА Новости
Туризм

Столичные гиды рассказали, какие места в Москве нравятся иностранцам

18:56 29.10.2019
2731
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве зарубежные гости чаще всего хотят увидеть Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс Москва-Сити, Останкинскую телебашню, Парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе и Музей космонавтики, сообщает официальный сайт столичного мэра.
В первые шесть месяцев 2019 году в Москве побывали 11,5 миллиона иностранных туристов, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего путешественников приезжает из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля.
В первую очередь иностранные туристы хотят увидеть основные достопримечательности Москвы, но предпочтения гостей из разных стран могут отличаться.
По словам англоязычного гида-переводчика Алексея Черкасова, путешественникам из США, Австралии, Великобритании и ЮАР чаще всего интересно узнавать об истории города, они с удовольствием слушают рассказы о достопримечательностях. Кроме того, они любят Большой театр, а азиатским и индийским туристам нравится ходить в цирк. У всех гостей пользуются популярностью фольклорные программы.
Весенняя Москва
Вчера, 08:00Туризм
Бесплатно, интересно, вкусно: как узнать город, не потратив ни рубля
"В первую очередь туристы приезжают в Москву с желанием увидеть символы нашей страны. Это Красная площадь, храм Василия Блаженного, Кремль, — говорит испано- и португалоязычный гид-переводчик Алеся Денькова-Герасимова. — Многим интересна и тема современной столицы: "Полет над Москвой" и "Полет над Россией" в парке "Зарядье". Спрашивают, где "тот самый стадион", говоря о "Лужниках". Нередко гости интересуются космосом".
Франкоязычный гид-переводчик Степан Семенов отмечает, что для бельгийцев самое интересное в Москве — культура, причем в большей степени традиционные музеи. Для французов важны детали истории. Канадцев часто интересует советский период, гостей из Марокко, Туниса, Алжира — организация торговли, магазины, швейцарцев — статистика, образование, медицина.
Как уточняется на сайте мэра, свои услуги гостям из-за рубежа сегодня предлагают более 1 600 аккредитованных экскурсоводов, говорящие на 26 языках.
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
1 октября, 08:00Туризм
Визы по новым правилам: что будет делать Петербург с наплывом иностранцев
901002
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваРоссия
Рекомендуем
Отдыхающие на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму изучают возможности создать горнолыжный курорт
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Цены на отдых в Турции в 2020 году не повысятся, считает эксперт
Туристы в отеле в Анталье
Эксперт оценил перспективы системы All Inclusive в Турции
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Архиепископ Афинский Иероним признал автокефалию ПЦУ, сообщил источник
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым поставил рекорд по числу туристов
Девушка в аэропорту
Туристы рассказали, как относятся к поездкам без обратного билета
Багаж возле трапа самолета
Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН объяснила, кто должен рассматривать невыдачу виз российским дипломатам
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Туристы в Москве
Названы азиатские страны, туристы из которых все чаще посещают Россию
Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург по электронным визам посетили более 14 тысяч иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния