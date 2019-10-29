Столичные гиды рассказали, какие места в Москве нравятся иностранцам

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Москве зарубежные гости чаще всего хотят увидеть Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс Москва-Сити, Останкинскую телебашню, Парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе и Музей космонавтики, В Москве зарубежные гости чаще всего хотят увидеть Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс Москва-Сити, Останкинскую телебашню, Парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе и Музей космонавтики, сообщает официальный сайт столичного мэра.

В первые шесть месяцев 2019 году в Москве побывали 11,5 миллиона иностранных туристов, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего путешественников приезжает из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля.

В первую очередь иностранные туристы хотят увидеть основные достопримечательности Москвы, но предпочтения гостей из разных стран могут отличаться.

По словам англоязычного гида-переводчика Алексея Черкасова, путешественникам из США, Австралии, Великобритании и ЮАР чаще всего интересно узнавать об истории города, они с удовольствием слушают рассказы о достопримечательностях. Кроме того, они любят Большой театр, а азиатским и индийским туристам нравится ходить в цирк. У всех гостей пользуются популярностью фольклорные программы.

"В первую очередь туристы приезжают в Москву с желанием увидеть символы нашей страны. Это Красная площадь, храм Василия Блаженного, Кремль, — говорит испано- и португалоязычный гид-переводчик Алеся Денькова-Герасимова. — Многим интересна и тема современной столицы: "Полет над Москвой" и "Полет над Россией" в парке "Зарядье". Спрашивают, где "тот самый стадион", говоря о "Лужниках". Нередко гости интересуются космосом".

Франкоязычный гид-переводчик Степан Семенов отмечает, что для бельгийцев самое интересное в Москве — культура, причем в большей степени традиционные музеи. Для французов важны детали истории. Канадцев часто интересует советский период, гостей из Марокко, Туниса, Алжира — организация торговли, магазины, швейцарцев — статистика, образование, медицина.