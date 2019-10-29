Премьер Греции считает миграционную проблему непосильной для страны

АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на Грецию легла непосильная нагрузка в связи с резким ростом потока мигрантов и беженцев, и одна стране не может вынести на своих плечах проблему трех континентов.

"Буду откровенным: моя страна получила - особенно в последние месяцы - потоки беженцев и мигрантов, асимметричные по своим размерам и численности с ее населением. Наши отдаленные острова задыхаются, а внутренние районы со структурами размещения сталкиваются с первыми проблемами. Мы контролируем наши границы и всегда заботимся о мигрирующем населении. Но ни одна страна не может нести проблемы трех континентов на своих плечах", - заявил премьер, выступая на 4-м саммите европейско-арабского сотрудничества.

По его мнению, только сообща в координации и сотрудничестве можно ответить на этот большой вызов 21-го века.

"Ясно - и я надеюсь, что это также будут обсуждать в ходе Форума, - что необходимо больше координации между европейцами и арабами для устранения причин беженцев", - сказал премьер.

По его словам, должен быть установлен прочный мир в нынешних очагах кризиса и укрепление стран происхождения и приема беженцев. Необходимо также расширять сотрудничество для борьбы с преступными сетями по перевозке мигрантов, укреплять охрану границ для безопасности граждан каждой страны, а также ради жизни беженцев и мигрантов.

"Надо, чтобы беженцы и иммигранты в Эгейском море не стали рычагом давления иностранных интересов. Наконец, необходимы ресурсы, чтобы у тех, кто имеет право, была новая родина. Чтобы они могли быть здоровым и образованным, чтобы быть окончательно интегрированным в население принимающего государства", - сказал Мицотакис.

Одновременно он раскритиковал Турцию.