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РИА Новости

Премьер Греции считает миграционную проблему непосильной для страны

18:19 29.10.2019 (обновлено: 21:49 29.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 29 окт – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на Грецию легла непосильная нагрузка в связи с резким ростом потока мигрантов и беженцев, и одна стране не может вынести на своих плечах проблему трех континентов.
"Буду откровенным: моя страна получила - особенно в последние месяцы - потоки беженцев и мигрантов, асимметричные по своим размерам и численности с ее населением. Наши отдаленные острова задыхаются, а внутренние районы со структурами размещения сталкиваются с первыми проблемами. Мы контролируем наши границы и всегда заботимся о мигрирующем населении. Но ни одна страна не может нести проблемы трех континентов на своих плечах", - заявил премьер, выступая на 4-м саммите европейско-арабского сотрудничества.
По его мнению, только сообща в координации и сотрудничестве можно ответить на этот большой вызов 21-го века.
"Ясно - и я надеюсь, что это также будут обсуждать в ходе Форума, - что необходимо больше координации между европейцами и арабами для устранения причин беженцев", - сказал премьер.
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По его словам, должен быть установлен прочный мир в нынешних очагах кризиса и укрепление стран происхождения и приема беженцев. Необходимо также расширять сотрудничество для борьбы с преступными сетями по перевозке мигрантов, укреплять охрану границ для безопасности граждан каждой страны, а также ради жизни беженцев и мигрантов.
"Надо, чтобы беженцы и иммигранты в Эгейском море не стали рычагом давления иностранных интересов. Наконец, необходимы ресурсы, чтобы у тех, кто имеет право, была новая родина. Чтобы они могли быть здоровым и образованным, чтобы быть окончательно интегрированным в население принимающего государства", - сказал Мицотакис.
Одновременно он раскритиковал Турцию.
"Международная проблема не решается, когда одновременно некоторые оспаривают данные десятилетий и выдвигают неприемлемые претензии. Я имею в виду, как вы понимаете, действия соседней Турции как в отношении ИЭЗ Республики Кипр, так и ее поведение в Эгейском море. Было бы хорошо не продолжать перегружать чувствительный регион Восточного Средиземноморья. Следуйте по пути международного права и добрососедства", - сказал Мицотакис.
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