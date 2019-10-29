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РИА Новости

Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции "Мир"

18:30 29.10.2019 (обновлено: 23:50 29.10.2019)
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© РИА Новости / Вадим АлексеевАкаемик Николай Анфимов
Акаемик Николай Анфимов
© РИА Новости / Вадим Алексеев
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
"Николай Аполлонович возглавлял разработку методики увода с орбиты космических объектов большой массы, принимал участие в проведении сложных, ответственных работ по управляемому спуску и затоплению орбитальной станции "Мир" в марте 2001 года", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Во время сведения станции с орбиты Анфимов возглавлял головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш. В состав института входит Центр управления полетами, специалисты которого непосредственно сводили станцию "Мир" с орбиты.
Помимо того, научные работы Анфимова использовались при создании теплозащиты спускаемых аппаратов космических кораблей "Восток" и "Союз", аппаратов для исследований Луны и Венеры. В 1998 году ученому была присуждена премия правительства за поддержание технического состояния станций "Салют" и "Мир".
Станция "Мир" эксплуатировалась с 1986-го по 2000 год.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШРоссия
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