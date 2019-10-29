Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину России и Минэкономразвития разработать к 2 декабря 2019 года предложения по увеличению инвестиционных расходов бюджета РФ до 6% к 2024 году, бюджетов субъектов РФ - до 15%, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по механизму обеспечения увеличения доли инвестиционных расходов федерального бюджета до 6% к 2024 году и инвестиционных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации до 15% к 2024 году. Срок – 2 декабря 2019 года", - говорится в документе.

Кроме того, Минфину, Минэкономразвития и Минвостокразвития с участием органов исполнительной власти субъектов РФ поручено представить в правительство предложения по стимулированию введения инвестиционного налогового вычета во всех субъектах РФ, а также по балансировке бюджетов регионов в связи с предоставлением такого вычета и наращиванием объема инфраструктурных расходов. Срок исполнения этого поручения - также 2 декабря 2019 года.