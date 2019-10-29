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РИА Новости

Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

18:09 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам внести в правительство проекты документов, направленных на снижение объемов оборота фильсификата и несертифицированной продукции, говорится в перечне поручений по ускорению экономического роста, опубликованном на сайте кабмина.
"Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объёмов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции", - говорится в документе.
Срок – 16 декабря 2019 года.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
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