Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам внести в правительство проекты документов, направленных на снижение объемов оборота фильсификата и несертифицированной продукции, говорится в перечне поручений по ускорению экономического роста, опубликованном на сайте кабмина.
"Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объёмов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции", - говорится в документе.
Срок – 16 декабря 2019 года.