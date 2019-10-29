Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам внести в правительство проекты документов, направленных на снижение объемов оборота фильсификата и несертифицированной продукции, говорится в перечне поручений по ускорению экономического роста, опубликованном на сайте кабмина.