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РИА Новости

Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков

18:07 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт госуслуги, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.
"Минэкономразвития, … Минкомсвязи, … Минфину … и ФНС … с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заёмщиков (при наличии соответствующего согласия заёмщика) посредством сервиса СМЭВ "Интеграционный модуль" сведений ФНС России о выплатах, произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц", - говорится в документе.
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Срок выполнения 1 апреля 2020 года. В настоящее время потенциальные заемщики банков самостоятельно предоставляют документы о доходах и имуществе. Кредитные организации имеют возможность проверять эти сведения, например, в кредитной истории клиента.
В сентябре глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков сообщил, что в России появятся специальные бюро кредитных историй (БКИ), которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, а те уже самостоятельно будут окончательно определять показатель нагрузки с учетом данных о доходах.
Банк России вводит дополнительные меры ограничения долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, российские банки с 1 октября должны рассчитывать показатель долговой нагрузки физлиц и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня так называемой полной долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита.
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Дмитрий МедведевГосдума РФМинистерство финансов РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
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