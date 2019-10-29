Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и Федеральной налоговой службе (ФНС) с участием Банка России до 1 апреля 2020 года обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями сведений для проверки доходов заёмщиков через сайт госуслуги, следует из перечня поручений, опубликованных правительством.

"Минэкономразвития, … Минкомсвязи, … Минфину … и ФНС … с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заёмщиков (при наличии соответствующего согласия заёмщика) посредством сервиса СМЭВ "Интеграционный модуль" сведений ФНС России о выплатах, произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц", - говорится в документе.

Срок выполнения 1 апреля 2020 года. В настоящее время потенциальные заемщики банков самостоятельно предоставляют документы о доходах и имуществе. Кредитные организации имеют возможность проверять эти сведения, например, в кредитной истории клиента.

В сентябре глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков сообщил, что в России появятся специальные бюро кредитных историй (БКИ), которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, а те уже самостоятельно будут окончательно определять показатель нагрузки с учетом данных о доходах.