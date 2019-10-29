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РИА Новости

Медведев поручил обеспечить принятие закона о защите инвестиций

18:06 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.
"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" и его вступление в силу. Срок – 16 декабря 2019 года", - говорится в документе.
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Кроме того, Минэкономразвития России поручено с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот документ должен определить единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий. Срок исполнения поручения - 1 июля 2020 года.
Медведев поручил также Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России внести в правительство проект плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию единого механизма поддержки промышленных предприятий. Этот план должен предполагать доступ к инструментам акционерного и долгового финансирования, а также инструментам повышения производительности труда. Поручение необходимо исполнить до 2 декабря 2019 года.
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