Медведев поручил обеспечить принятие закона о защите инвестиций

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам до 16 декабря обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" и его вступление в силу. Срок – 16 декабря 2019 года", - говорится в документе.

Кроме того, Минэкономразвития России поручено с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот документ должен определить единые подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий. Срок исполнения поручения - 1 июля 2020 года.