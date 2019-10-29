Биография Саада Харири

Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

Саад Харири в 1992 году окончил Джорджтаунский университет (Вашингтон, США) по специальности "Международный бизнес".

В 1996 году был назначен генеральным директором Saudi Oger – одной из крупнейших строительных компаний в Саудовской Аравии.

После смерти отца вернулся в Ливан. Возглавил движение "Мустакбаль" ("Будущее").

На выборах 2005 и 2009 годов возглавляемый Саадом Харири политический блок получал большинство мест в парламенте.

Возглавляемое Харири правительство национального единства ушло в отставку после того, как из его состава вышли министры от оппозиции. Причиной их демарша стали разногласия между правящим большинством и оппозицией по вопросу работы спецтрибунала по Ливану, ведущему расследование убийства Рафика Харири.

После отстранения от власти Саад Харири жил во Франции и в Саудовской Аравии из-за опасений за свою жизнь.

В 2014 году возвратился в Ливан и начал активную политическую деятельность в качестве лидера блока "Мустакбаль".

Был председателем компании Saudi Oger, являлся президентом Oger International Business – бизнес-консалтинговой фирмы, базирующейся во Франции, и президентом компании Oger Telecom.

29 октября 2019 года премьер-министр Ливана Саад Харири заявил об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов.

В 2007 году президент Франции Жак Ширак наградил Саада Харири орденом рыцаря Почетного легиона.

Саада Харири является кавалером Большой ленты ордена "Заслуг Ливана" (2014).

Женат, у него трое детей.