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РИА Новости

Биография Саада Харири

18:05 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Саад Харири (полное имя Саад-эд-Дин аль-Харири) родился 18 апреля 1970 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Является вторым сыном премьер-министра Ливана Рафика Харири, убитого в 2005 году.
Саад Харири в 1992 году окончил Джорджтаунский университет (Вашингтон, США) по специальности "Международный бизнес".
В 1996 году был назначен генеральным директором Saudi Oger – одной из крупнейших строительных компаний в Саудовской Аравии.
После смерти отца вернулся в Ливан. Возглавил движение "Мустакбаль" ("Будущее").
На выборах 2005 и 2009 годов возглавляемый Саадом Харири политический блок получал большинство мест в парламенте.
С ноября 2009 года по июнь 2011 года был премьер-министром Ливана.
Возглавляемое Харири правительство национального единства ушло в отставку после того, как из его состава вышли министры от оппозиции. Причиной их демарша стали разногласия между правящим большинством и оппозицией по вопросу работы спецтрибунала по Ливану, ведущему расследование убийства Рафика Харири.
После отстранения от власти Саад Харири жил во Франции и в Саудовской Аравии из-за опасений за свою жизнь.
В 2014 году возвратился в Ливан и начал активную политическую деятельность в качестве лидера блока "Мустакбаль".
Был председателем компании Saudi Oger, являлся президентом Oger International Business – бизнес-консалтинговой фирмы, базирующейся во Франции, и президентом компании Oger Telecom.
В ноябре 2016 года стал премьер-министром Ливана.
29 октября 2019 года премьер-министр Ливана Саад Харири заявил об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов.
В 2007 году президент Франции Жак Ширак наградил Саада Харири орденом рыцаря Почетного легиона.
Саада Харири является кавалером Большой ленты ордена "Заслуг Ливана" (2014).
Женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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