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РИА Новости

Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского

18:01 29.10.2019 (обновлено: 21:57 29.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук считает ошибкой президента Украины Владимира Зеленского разведение сил в Донбассе, поскольку данные шаги, по его мнению, не приведут к миру.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское. Он рассчитывает, что в Петровском начнётся через 7-10 дней, после чего будет открыт путь к встрече в "нормандском формате".
"Отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины недопустим… Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Более того - отвод войск как таковое не дает ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook во вторник.
Депутат считает, что Киеву нужно отходить от выполнения минских соглашений и готовить новый план урегулирования в Донбассе.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
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Ситуация в ДНР и ЛНРСвятослав ВакарчукВладимир ЗеленскийМинскВ мире
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