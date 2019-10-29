Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук считает ошибкой президента Украины Владимира Зеленского разведение сил в Донбассе, поскольку данные шаги, по его мнению, не приведут к миру.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское. Он рассчитывает, что в Петровском начнётся через 7-10 дней, после чего будет открыт путь к встрече в "нормандском формате".

"Отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины недопустим… Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен. Более того - отвод войск как таковое не дает ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - написал Вакарчук на своей странице в Facebook во вторник.

Депутат считает, что Киеву нужно отходить от выполнения минских соглашений и готовить новый план урегулирования в Донбассе.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.