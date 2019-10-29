Ремонт моста в Станице Луганской планируют завершить до декабря

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Ремонт моста у единственного КПП между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной ЛНР планируется завершить до декабря, сообщил во вторник в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа начались работы по разминированию, позже Киев начал установку временного обходного моста на КПП. Также временный мост был открыт в Станице Луганской, начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.
"У сторон есть дата (окончания ремонта - ред.), они нацелены до начала декабря закончить этот мост. Надеюсь, что так и будет", - сказал Сайдик журналистам по итогам заседания в Минске контактной группы по урегулированию в Донбассе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.