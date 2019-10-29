Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T18:00Z
https://ria.ru/20191029/1560366398.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150987/52/1509875213_0:27:2922:1671_1036x0_80_0_0_f3db09a06ec1bec659d8f05046ca776d.jpg
РИА Новости

Ремонт моста в Станице Луганской планируют завершить до декабря

18:00 29.10.2019
206
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик . Архивное фото
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Ремонт моста у единственного КПП между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной ЛНР планируется завершить до декабря, сообщил во вторник в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец в пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа начались работы по разминированию, позже Киев начал установку временного обходного моста на КПП. Также временный мост был открыт в Станице Луганской, начат демонтаж разрушенных конструкций основного моста.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Вчера, 17:49РИА Новости
Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР
"У сторон есть дата (окончания ремонта - ред.), они нацелены до начала декабря закончить этот мост. Надеюсь, что так и будет", - сказал Сайдик журналистам по итогам заседания в Минске контактной группы по урегулированию в Донбассе.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 17:26РИА Новости
В ДНР призвали Киев контролировать перемирие в Донбассе
100100
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Киев контролировать перемирие в Донбассе
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Грызлов подтвердил согласование даты отвода сил и средств в Петровском
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 12 ноября
Украинский пограничник
ЛНР предложила Киеву открыть дополнительные пункты пропуска
Общественники из США и Ирландии на КПП Станица Луганская в Донбассе
Общественники из США и Ирландии прибыли в ЛНР на КПП "Станица Луганская"
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР одобрил создание Экобанка для международных расчетов
Последствия обстрела в Луганской области
В Луганске заявили об обстреле украинскими силовиками территории ЛНР
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 29 ноября 2017
Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах
Генсек ЛАГ назвал катастрофой "арабскую весну"
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Эксперт рассказал, когда увеличивается число инсультов
Никита Потураев
Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
Израильтянка Наама Иссахар
Адвокат объяснил резонанс по делу осужденной в России израильтянки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния