Эксперт рассказал, когда увеличивается число инсультов

"Изменение атмосферного давления резкое, примерно на 15-20 миллиметров ртутного столба, изменение температуры, особенно переход от минусовых к плюсовым в течение дня... Если брать Москву, мы видим, что имеется определенное увеличение частоты (инсультов) в ноябре и в конце февраля, в марте",- сказал Мартынов на пресс-конференции.