Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T17:56Z
https://ria.ru/20191029/1560366195.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152301/04/1523010469_0:223:4541:2777_1036x0_80_0_0_966b089cec5d27129fc1334d2c35c9d7.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, когда увеличивается число инсультов

17:56 29.10.2019
581
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число инсультов в Москве увеличивается в ноябре и в конце февраля - начале марта из-за изменения погодных условий - перепадов давления и температуры воздуха, заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, главный учёный секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.
Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
Инсульт
Вчера, 17:15РИА Новости
Врач рассказал о профилактике инсульта и его причинах
"Изменение атмосферного давления резкое, примерно на 15-20 миллиметров ртутного столба, изменение температуры, особенно переход от минусовых к плюсовым в течение дня... Если брать Москву, мы видим, что имеется определенное увеличение частоты (инсультов) в ноябре и в конце февраля, в марте",- сказал Мартынов на пресс-конференции.
Для профилактики развития инсультов следует корректировать факторы риска - вести активный образ жизни, правильно питаться и получать положительные эмоции, уточнил Мартынов.
Врач кабинета МРТ
Вчера, 15:26РИА Новости
Врач назвала первые признаки инсульта
311400
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
Рекомендуем
Инсульт
Врач рассказал о профилактике инсульта и его причинах
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Мобильное приложение на экране смартфона
Ученые рассказали о неожиданной пользе авокадо
Врач кабинета МРТ
Врач назвала первые признаки инсульта
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Ученые успешно работают над созданием протезов для разных частей мозга
Ученые узнали, как мозг обрабатывает абстрактные понятия
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН объяснила, кто должен рассматривать невыдачу виз российским дипломатам
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Американский истребитель F-35
Пентагон заключил контракт на закупку крупнейшей партии истребителей F-35
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом
Десятирублевая монета
ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Чашка кофе
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния