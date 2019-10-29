Эксперт рассказал, когда увеличивается число инсультов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число инсультов в Москве увеличивается в ноябре и в конце февраля - начале марта из-за изменения погодных условий - перепадов давления и температуры воздуха, заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, главный учёный секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.
Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
"Изменение атмосферного давления резкое, примерно на 15-20 миллиметров ртутного столба, изменение температуры, особенно переход от минусовых к плюсовым в течение дня... Если брать Москву, мы видим, что имеется определенное увеличение частоты (инсультов) в ноябре и в конце февраля, в марте",- сказал Мартынов на пресс-конференции.
Для профилактики развития инсультов следует корректировать факторы риска - вести активный образ жизни, правильно питаться и получать положительные эмоции, уточнил Мартынов.
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