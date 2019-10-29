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РИА Новости

Отставка премьера Ливана не приведет к гражданской войне, заявил эксперт

17:55 29.10.2019
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© REUTERS / Mohamed AzakirПремьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время пресс-конференции в Бейруте
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Отставка премьер-министра Ливана Саада Харири не приведет к гражданской войне в стране, ему найдут замену в течение двух-трех недель, заявил РИА Новости президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов.
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил во вторник об отставке всего правительства страны после почти двух недель массовых антиправительственных протестов.
"Харири оказался меж нескольких огней. На него воздействовали саудиты, на него воздействовала "Хезболла", на него воздействовали ОАЭ. И в этой связи он начал метаться, а ему надо было занять жесткую позицию. Либо ты с "Хезболлой", либо ты должен мобилизовать своих людей и готовиться к войне", - сказал Султанов.
По мнению востоковеда, ливанский премьер поступил самым худшим образом: ушел, не сделав ни того, ни другого - "струсил, сняв с себя ответственность".
"Однако после этого никакой гражданской войны не будет, так как у "Хезболлы" сильные позиции в Ливане. Армию тоже поддерживают. Баланс сил в стране уже другой, не тот, который был в 80-е годы. Поэтому будет поиск человека, который заменит Харири на посту премьера. Этот человек должен будет представлять суннитов, согласно их структуре власти. Думаю, что в течение двух-трех недель его найдут, а через несколько месяцев о Харири забудут. История семьи Харири на этом закончится", - резюмировал эксперт.
Демонстранты в Ливане с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Среди демонстрантов в ходе акций протеста звучат призывы к роспуску правительства Саада Харири и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны. Четыре члена кабинета министров уже подали в отставку.
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