Медведев поручил разработать план создания сети научных центров

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства.

Срок исполнения обозначен 16 декабря 2019 года.

Также глава правительства поручил ведомствам представить до 30 июня 2020 года предложения по увеличению инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран.

Ранее Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал перечень поручений , направленных на стимулирование экономического роста в стране.

В частности, он поручил Минфину, Минэкономразвития и ФАС предложить изменения в законы, чтобы Центробанк мог ограничивать выдачу кредитов. Кроме того, Медведев поручил скоординировать снижение структурной безработицы в 20 субъектах страны с наименьшей долей занятого трудоспособного населения.