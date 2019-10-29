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РИА Новости

Медведев поручил разработать план создания сети научных центров

17:53 29.10.2019 (обновлено: 19:55 29.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства.
Срок исполнения обозначен 16 декабря 2019 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Медведев поручил дать возможность банкам узнавать доходы заемщиков
Также глава правительства поручил ведомствам представить до 30 июня 2020 года предложения по увеличению инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран.
Ранее Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал перечень поручений, направленных на стимулирование экономического роста в стране.
В частности, он поручил Минфину, Минэкономразвития и ФАС предложить изменения в законы, чтобы Центробанк мог ограничивать выдачу кредитов. Кроме того, Медведев поручил скоординировать снижение структурной безработицы в 20 субъектах страны с наименьшей долей занятого трудоспособного населения.
Также глава правительства поручил МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития до 16 декабря представить меры по повышению доверия к полиции и судам со стороны бизнеса.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Дмитрий МедведевМинистерство образования и науки РФМинистерство экономического развития РФРоссияОбщество
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