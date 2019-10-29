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РИА Новости

Медведев поручил предложить изменения в законы о полномочиях Центробанка

17:53 29.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития, ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России до 2 декабря представить доклад о необходимости законодательных изменений для наделения ЦБ правом ограничивать выдачу отдельных видов кредитов, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте правительства.
"Представить в правительство Российской Федерации доклад о необходимости внесения изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в иные законодательные акты... (при необходимости), предусматривающих наделение Банка России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов кредитов (займов) за установленный Банком России период и соответствующих характеристикам, определяемым Банком России", - говорится там.
Банк России в сентябре заявлял, что считает целесообразным проработать вопрос наделения его полномочиями прямо ограничивать выдачу отдельных видов кредитов.
В июне регулятор также говорил о намерении законодательно закрепить за собой полномочия устанавливать ограничения на выдачу банками отдельных видов кредитов при превышении установленного ЦБ предельного значения показателя долговой нагрузки. Изменения в законодательство планировалось подготовить в четвертом квартале 2019-го - первом квартале 2020 года.
Центральный банк России
18 октября, 12:09РИА Новости
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Дмитрий МедведевЦентральный Банк РФЭкономика
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