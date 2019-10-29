Медведев поручил предложить изменения в законы о полномочиях Центробанка

"Представить в правительство Российской Федерации доклад о необходимости внесения изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в иные законодательные акты... (при необходимости), предусматривающих наделение Банка России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов кредитов (займов) за установленный Банком России период и соответствующих характеристикам, определяемым Банком России", - говорится там.