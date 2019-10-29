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РИА Новости
РИА Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе авокадо

17:52 29.10.2019 (обновлено: 19:18 29.10.2019)
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© Fotolia / Andrey PopovМобильное приложение на экране смартфона
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© Fotolia / Andrey Popov
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Употребление одного авокадо в день позволяет снизить уровень "плохого" холестерина и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли ученые из американского Университета штата Пенсильвания, сообщает портал EurekAlert!.
Научная группа провела исследование с участием 45 человек с избыточным весом или ожирением. В течение пяти недель добровольцы придерживались одной из трех диет: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или умеренно жирной с добавлением в ежедневный рацион одного авокадо. При этом вторая группа участников восполняла количество мононенасыщенных жирных кислот, которыми богато авокадо, с помощью других продуктов с высоким содержанием "здоровых" жиров.
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После эксперимента исследователи измерили у пациентов уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются основными переносчиками "плохого" холестерина. Кроме того, они проанализировали количество окисленных ЛПНП, которые, по словам авторов работы, "запускают цепную реакцию, способствующую развитию атеросклероза".
Выяснилось, что после пяти недель диеты с авокадо у третьей группы оба показателя были значительно ниже, чем в начале исследования. Кроме того, у этих участников наблюдался более высокий уровень лютеина, который обладает свойствами антиоксиданта, а также защищает ЛПНП от окисления.
"Людям следует рассмотреть возможность включения авокадо в свой рацион полезным для здоровья способом, например на тосте из цельной пшеницы или в виде овощного соуса", — рассказала одна из авторов работы, профессор Пенни Крис-Этертон.
По ее словам, в авокадо содержится целый комплекс питательных веществ, полезных для организма. Крис-Этертон добавила, что ученым необходимо продолжить изучение свойств этого продукта питания.
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РИА НаукаУниверситет штата ПенсильванияПенсильванияСША
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