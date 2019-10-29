Медведев поручил утвердить регионы для проектов по надзорной деятельности

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Константину Чуйченко до 18 декабря утвердить перечень регионов для реализации пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности.

"Заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко утвердить перечень субъектов РФ для реализации пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности, подготовленный в соответствии с пунктом 4 настоящего поручения. Срок – 18 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.