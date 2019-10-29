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РИА Новости

Медведев поручил утвердить регионы для проектов по надзорной деятельности

17:50 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Константину Чуйченко до 18 декабря утвердить перечень регионов для реализации пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте кабмина.
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"Заместителю председателя правительства РФ – руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко утвердить перечень субъектов РФ для реализации пилотных проектов в сфере контрольно-надзорной деятельности, подготовленный в соответствии с пунктом 4 настоящего поручения. Срок – 18 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Согласно четвертому пункту соответствующих поручений, Минэкономразвития России поручено с участием федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ до 15 ноября представить предложения по перечню регионов для пилотных проектов, предусматривающих формирование в регионах единого органа госвласти, ответственного за ведение регионального госконтроля.
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФКонстантин ЧуйченкоРоссияЭкономика
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