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РИА Новости

Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР

17:49 29.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает, что Киев попытается растянуть отвод сил в районе Золотого в Донбассе на три дня.
Во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами.
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"Я уверен, что Украина будет пытаться растягивать это всё на все три дня. И там действительно у них накоплено очень много разного рода нарушений, таких как новые траншеи. Там уже около километра на сегодняшний день было вырыто только с того момента, как мы согласовали намерения сторон выполнить план-график по возобновлению разведения на Золотом", - сказал Дейнего в эфире телеканала "Россия 24".
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Вчера, 16:24Радио Sputnik
Разведение сил в Донбассе: подробности и дальнейшие планы
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