Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает, что Киев попытается растянуть отвод сил в районе Золотого в Донбассе на три дня.

Во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.