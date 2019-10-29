Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего считает, что Киев попытается растянуть отвод сил в районе Золотого в Донбассе на три дня.
Во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами.
"Я уверен, что Украина будет пытаться растягивать это всё на все три дня. И там действительно у них накоплено очень много разного рода нарушений, таких как новые траншеи. Там уже около километра на сегодняшний день было вырыто только с того момента, как мы согласовали намерения сторон выполнить план-график по возобновлению разведения на Золотом", - сказал Дейнего в эфире телеканала "Россия 24".
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.