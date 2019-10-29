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РИА Новости

Медведев поручил внести в правительство проект о 13% НДФЛ для нерезидентов

17:47 29.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам до 12 марта 2020 года внести в правительство законопроект о применении ставки НДФЛ в 13% для налоговых нерезидентов, следует из перечня поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства РФ.
"Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду России и МВД России внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, обеспечивающего применение налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Срок – 12 марта 2020 года", - говорится в перечне.
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30 сентября, 08:16Радио Sputnik
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В настоящее время в отношении налоговых нерезидентов применяется ставка 30%. Таким образом, ставку НДФЛ для нерезидентов в РФ планируется снизить до уровня резидентов.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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