Медведев дал поручения по принятию закона о цифровом профиле для финуслуг

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг, говорится в сообщении на Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг, говорится в сообщении на сайте правительства.

Это поручение адресовано Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов власти и Банка России. Соответствующий пункт содержится в списке поручений премьер-министра правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которые направлены на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года.

"Обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок – 1 июля 2020 года", - говорится в списке поручений.

Кроме того, указанным ведомствам поручено до 1 июля 2021 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы.

В июле в Госдуму был внесен законопроект о цифровом профиле. Согласно проекту, цифровой профиль — это совокупность сведений о гражданах и юрлицах, содержащихся в государственных информационных системах, а также в единой системе идентификации и аутентификации. Инфраструктура цифрового профиля призвана создать возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством "единого окна". Сервис должен позволить гражданам узнать, каким госинфосистемам они давали согласие на обработку персональных данных, а также даст возможность отзывать это согласие. Ожидается также, что профиль будет самостоятельно предлагать услуги, которые полагаются владельцу по закону. Таким образом, гражданин сможет получить льготы и налоговые вычеты, включая те, о которых он не знал.