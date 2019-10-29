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РИА Новости

Медведев дал поручения по принятию закона о цифровом профиле для финуслуг

17:48 29.10.2019 (обновлено: 19:56 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО "Сибур Холдинг"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг, говорится в сообщении на сайте правительства.
Это поручение адресовано Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов власти и Банка России. Соответствующий пункт содержится в списке поручений премьер-министра правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которые направлены на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года.
"Обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок – 1 июля 2020 года", - говорится в списке поручений.
Кроме того, указанным ведомствам поручено до 1 июля 2021 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы.
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В июле в Госдуму был внесен законопроект о цифровом профиле. Согласно проекту, цифровой профиль — это совокупность сведений о гражданах и юрлицах, содержащихся в государственных информационных системах, а также в единой системе идентификации и аутентификации. Инфраструктура цифрового профиля призвана создать возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством "единого окна". Сервис должен позволить гражданам узнать, каким госинфосистемам они давали согласие на обработку персональных данных, а также даст возможность отзывать это согласие. Ожидается также, что профиль будет самостоятельно предлагать услуги, которые полагаются владельцу по закону. Таким образом, гражданин сможет получить льготы и налоговые вычеты, включая те, о которых он не знал.
ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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