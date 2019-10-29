Грызлов подтвердил согласование даты отвода сил и средств в Петровском

"Сегодня контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском" формате", - сообщил Грызлов журналистам по итогам очередной встречи группы в Минске.