Грызлов подтвердил согласование даты отвода сил и средств в Петровском

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу согласовала дату разведения сил и средств в Петровском, подтвердил полпред РФ на переговорах по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в ходе встречи в Минске во вторник Донбасс и Киев согласовали фиксированную дату возобновления отвода сил в районе Петровского.
"Сегодня контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском" формате", - сообщил Грызлов журналистам по итогам очередной встречи группы в Минске.