Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T17:42Z
https://ria.ru/20191029/1560365111.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155882/73/1558827360_0:169:3100:1912_1036x0_80_0_0_a576554c1c0713b41e07a08f1f9dcd27.jpg
РИА Новости

Грызлов подтвердил согласование даты отвода сил и средств в Петровском

17:42 29.10.2019
232
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу согласовала дату разведения сил и средств в Петровском, подтвердил полпред РФ на переговорах по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в ходе встречи в Минске во вторник Донбасс и Киев согласовали фиксированную дату возобновления отвода сил в районе Петровского.
"Сегодня контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском" формате", - сообщил Грызлов журналистам по итогам очередной встречи группы в Минске.
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной
Вчера, 16:58РИА Новости
В ДНР заявляют об отсутствии подвижек в вопросе обмена пленными в Донбассе
410011
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРБорис ГрызловВ мире
Рекомендуем
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 12 ноября
Народный депутат Святослав Вакарчук во время заседания Верховной Рады в Киеве
Вакарчук считает разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков рассказал об обстановке в районе отвода сил в Золотом
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Киев контролировать перемирие в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Обмен военнопленными между ДНР и Украиной
В ДНР заявляют об отсутствии подвижек в вопросе обмена пленными в Донбассе
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил
В ДНР заявили о готовности начать разведение сил в Петровском
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 29 ноября 2017
Сайдик призвал стороны к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР одобрил создание Экобанка для международных расчетов
Американский истребитель F-35
Пентагон заключил контракт на закупку крупнейшей партии истребителей F-35
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское Донецкой области
В ДНР заявили о согласовании даты возобновления отвода сил у Петровского
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Ремонт моста в Станице Луганской планируют завершить до декабря
Украинский пограничник
ЛНР предложила Киеву открыть дополнительные пункты пропуска
Израильтянка Наама Иссахар
Адвокат объяснил резонанс по делу осужденной в России израильтянки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
Лента новостейМолния