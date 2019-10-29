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РИА Новости

Жительница Великобритании нашла в саду деталь от бомбардировщика ВВС США

17:39 29.10.2019 (обновлено: 17:41 29.10.2019)
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© Фото : Штаб обороны ЭстонииАмериканский самолет B-52
Американский самолет B-52
© Фото : Штаб обороны Эстонии
Американский самолет B-52. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Жительница Великобритании нашла в саду деталь от американского бомбардировщика B-52, поднявшегося в воздух с базы британских ВВС около города Фэрфорд, сообщила местная полиция.
Спасательная команда полиции города Шипстон-он-Стаур, графство Уорикшир, разместила в своем официально аккаунте в Facebook фотографию, на которой изображена желтая металлическая деталь. "Это часть от американского бомбардировщика B-52 с (авиабазы) Фэрфорд, графство Глостершир", - говорится в подписи к фото.
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Как говорится в заявлении, на прошлой неделе в полицию обратилась местная жительница, которая услышала глухой звук от падения тяжелого предмета в ее палисаднике. "При более внимательном рассмотрении она обнаружила предмет, похожий на небольшую деталь от самолета", отмечает полиция. Полиция прибыла на место происшествия и связалась с представителями базы, на которой, по данным СМИ, на протяжении последних недель базируется несколько американских бомбардировщиков.
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B-52ВеликобританияСШАВ мире
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