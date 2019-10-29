Жительница Великобритании нашла в саду деталь от бомбардировщика ВВС США

Как говорится в заявлении, на прошлой неделе в полицию обратилась местная жительница, которая услышала глухой звук от падения тяжелого предмета в ее палисаднике. "При более внимательном рассмотрении она обнаружила предмет, похожий на небольшую деталь от самолета", отмечает полиция. Полиция прибыла на место происшествия и связалась с представителями базы, на которой, по данным СМИ, на протяжении последних недель базируется несколько американских бомбардировщиков.