Более 20 человек погибли после схода оползня на западе Камеруна

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Не менее 22 человек погибли и более 30 пропали без вести в результате оползня в Западном регионе Камеруна, сообщает местное издание Actu Cameroun.
Как сообщается, сход оползня, вызванный ливнями, произошел в одном из кварталов города Бафусам – административного центра региона.
На месте инцидента развернута спасательная операция. Список жертв может расти, поскольку 34 человека остаются пропавшими без вести.
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