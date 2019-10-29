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РИА Новости

Более 20 человек погибли после схода оползня на западе Камеруна

17:34 29.10.2019
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© AFP 2019 / Kambou SiaСпасатели организации Красный крест в Камеруне
Спасатели организации Красный крест в Камеруне
© AFP 2019 / Kambou Sia
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Не менее 22 человек погибли и более 30 пропали без вести в результате оползня в Западном регионе Камеруна, сообщает местное издание Actu Cameroun.
Как сообщается, сход оползня, вызванный ливнями, произошел в одном из кварталов города Бафусам – административного центра региона.
На месте инцидента развернута спасательная операция. Список жертв может расти, поскольку 34 человека остаются пропавшими без вести.
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