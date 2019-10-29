Пентагон заключил контракт на закупку крупнейшей партии истребителей F-35

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на закупку крупнейшей на сегодня партии многофункциональных истребителей пятого поколения F-35, сообщает военное ведомство США во вторник.

Сумма первоначального контракта составит 7 миллиардов долларов, хотя в целом он должен включать выплаты в 34 миллиарда долларов за 478 самолетов для США и союзных стран.

"Министерство обороны и Lockheed Martin добились огромного прогресса и заключили соглашение о производстве и поставках F-35", - заявил Эллен Лорд, ответственный в Пентагоне за контракты.

По его словам, соглашение "отражает наше намерение агрессивно снижать стоимость F-35". Предполагается, что с 2022 года производство одного самолета подешевеет почти на 13%, примерно до 80 миллионов долларов в ряде комплектаций.