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РИА Новости

Пентагон заключил контракт на закупку крупнейшей партии истребителей F-35

17:33 29.10.2019
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CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на закупку крупнейшей на сегодня партии многофункциональных истребителей пятого поколения F-35, сообщает военное ведомство США во вторник.
Сумма первоначального контракта составит 7 миллиардов долларов, хотя в целом он должен включать выплаты в 34 миллиарда долларов за 478 самолетов для США и союзных стран.
"Министерство обороны и Lockheed Martin добились огромного прогресса и заключили соглашение о производстве и поставках F-35", - заявил Эллен Лорд, ответственный в Пентагоне за контракты.
По его словам, соглашение "отражает наше намерение агрессивно снижать стоимость F-35". Предполагается, что с 2022 года производство одного самолета подешевеет почти на 13%, примерно до 80 миллионов долларов в ряде комплектаций.
F-35 поставлен на вооружение в 2015 году с многолетней задержкой. Ожидается, что он будет основным самолетом США и ряда союзников до середины столетия. Создание самолета обошлось в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.
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