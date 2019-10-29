В ДНР призвали Киев контролировать перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинских силовиков увеличивается, необходимо вернуться к неукоснительному выполнению дополнительных мер по контролю за перемирием, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

В ходе встречи контактной группы в Минске во вторник Никонорова выразила обеспокоенность тенденцией увеличения нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"В этой связи необходимо вернуться к неукоснительному выполнению согласованных дополнительных мер усиления и контроля перемирия, в частности, проводить разбирательства и применять соответствующие меры ответственности к виновным", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Оно впервые за время конфликта дополнено мерами по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, диверсионную деятельность. Также меры предусматривают проведение разбирательств по каждому факту нарушения перемирия и привлечение виновных к ответственности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.