Генсек ООН рассказал, как должен работать конституционный комитет Сирии

ООН, 29 окт - РИА Новости. Работа и запуск конституционного комитета САР должны сопровождаться конкретными шагами по укреплению доверия, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.

"Запуск и работа Конституционного комитета должны сопровождаться конкретными действиями по укреплению доверия", - заявил генсек ООН.

По словам Гутерреша, участие в работе конституционного комитета, сопровождаемое прекращением боевых действий по всей стране, обеспечит спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена необходимой атмосферой, в которой он нуждается для эффективного выполнения своего мандата в целях содействия более широкому политическому процессу.

Первое официальное заседание комитета под эгидой ООН пройдет в Женеве в среду, 30 октября.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу, провести на ее основе выборы и достичь политического урегулирования затяжного сирийского конфликта.