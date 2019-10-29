Генсек ООН рассказал, как должен работать конституционный комитет Сирии

ООН, 29 окт - РИА Новости. Работа и запуск конституционного комитета САР должны сопровождаться конкретными шагами по укреплению доверия, говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерреша.
"Запуск и работа Конституционного комитета должны сопровождаться конкретными действиями по укреплению доверия", - заявил генсек ООН.
По словам Гутерреша, участие в работе конституционного комитета, сопровождаемое прекращением боевых действий по всей стране, обеспечит спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена необходимой атмосферой, в которой он нуждается для эффективного выполнения своего мандата в целях содействия более широкому политическому процессу.
Первое официальное заседание комитета под эгидой ООН пройдет в Женеве в среду, 30 октября.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу, провести на ее основе выборы и достичь политического урегулирования затяжного сирийского конфликта.
Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.