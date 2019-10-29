Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Около трети зрителей покинули концерт Наргиз в Доме офицеров в Уссурийске, не дожидаясь конца, так как певица вышла на сцену в нетрезвом виде. Об этом Около трети зрителей покинули концерт Наргиз в Доме офицеров в Уссурийске, не дожидаясь конца, так как певица вышла на сцену в нетрезвом виде. Об этом сообщает местное издание UssurMedia со ссылкой на очевидцев.

Зрители шоу рассказали, что исполнительница принесла на концерт бутылку виски.

"Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. <…> Пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке", – заявила поклонница певицы.

Посетители шоу рассказали, что концерт начался с опозданием. Когда Наргиз появилась, она сразу заявила, что многие уйдут с представления. По словам очевидцев, она не ошиблась.

"Много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт – хаос, Наргиз постоянно пила виски", – пожаловался один из очевидцев.

Другие поклонники творчества Наргиз посетовали, что на концерте она исполняла чужие песни, но делала это плохо.

"Музыканты лучше играли, чем она пела", – отметил зритель.

Еще один житель Уссурийска рассказал, что певица попросила тех, кто купил билеты на балкон, спускаться в партер и "устроить кураж".

"Было видно, что артистка не трезва", - добавил он.

Другая местная жительница пожаловалась, что на афише никак не обозначили, что в репертуаре Наргиз теперь нет популярных треков.

"Многие дарили билеты родителям, приводили с собой детей, а тут такое. Уйти хотелось через 15 минут", - заключила она.

При этом некоторым поклонникам артистки понравилось ее выступление.