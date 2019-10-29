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РИА Новости

Врач рассказал о профилактике инсульта и его причинах

17:15 29.10.2019 (обновлено: 20:44 29.10.2019)
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© Depositphotos / WavebreakmediaИнсульт
Инсульт
© Depositphotos / Wavebreakmedia
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Изменение образа жизни людей - гиподинамия, постоянный стресс, неправильное питание привели к тому, что инсульт стал встречаться у более молодых людей, чем ранее, заявил доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, главный учёный секретарь Всероссийского общества неврологов Михаил Мартынов.
Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
"В последнее десятилетие мы наблюдаем изменение образа жизни не только в нашей стране, но и в мире в целом. Это гиподинамия, изменение образа питания, конечно, эти два фактора, плюс постоянный хронический стресс способствуют тому, что инсульт стал молодеть",- сказал Мартынов на пресс-конференции.
Он отметил, что для профилактики развития инсульта важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, устраивать продолжительные пешие прогулки, а также получать положительные эмоции.
По словам эксперта, в целом количество людей с инсультом увеличивается с каждым годом, причиной является, в том числе, и рост продолжительности жизни.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что каждый четвёртый человек рискует перенести инсульт на протяжении жизни. По прогнозам специалистов, в этом году 14,5 миллиона человек в мире перенесут инсульт.
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инсультыВсемирный день борьбы с инсультомРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаМоскваОбщество
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