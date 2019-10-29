Врач рассказал о профилактике инсульта и его причинах

"В последнее десятилетие мы наблюдаем изменение образа жизни не только в нашей стране, но и в мире в целом. Это гиподинамия, изменение образа питания, конечно, эти два фактора, плюс постоянный хронический стресс способствуют тому, что инсульт стал молодеть",- сказал Мартынов на пресс-конференции.