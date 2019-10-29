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РИА Новости

Эксперт оценил роль субсидирования затрат по "пакету Яровой"

17:12 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСалоны связи "Мегафон" и МТС в Москве
Салоны связи Мегафон и МТС в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Салоны связи "Мегафон" и МТС в Москве
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Субсидирование затрат по "пакету Яровой" окажет поддержку операторам связи, заявил РИА Новости директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.
Смартфон. Архивное фото
1 октября 2018, 01:40РИА Новости
Российские операторы связи начнут хранить интернет-трафик пользователей
Крупнейшие российские операторы связи - "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" - направили письмо в Минкомсвязь и Минпромторг с просьбой о субсидировании затрат на оборудование по "пакету Яровой". Как говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, затраты операторов на закупку оборудования выражаются десятками миллиардов рублей и могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих 5 лет.
В качестве возможного источника финансирования субсидии операторы считают целесообразным рассмотреть средства, сэкономленные бюджетом в результате проведения торгов по выбору подрядчиков по реализации федеральных проектов. Письмо подписали топ-менеджеры четырех операторов, а также финансовых партнеров - Сбербанка и ВТБ.
"Мы поддерживаем данное обращение, поскольку оно соответствует одному из результатов федпроекта "Информационная инфраструктура", - сказал Марков. Он напомнил, что к 30 июня 2020 года должна быть реализована экономическая поддержка компаний-производителей телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения. В частности, должны быть созданы механизмы льготного кредитования для покупателей такой продукции.
"Предоставление льготных кредитных ставок для операторов связи в случаях, когда они покупают оборудование российского происхождения, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи, с учетом объема инвестиций, который они ежегодно направляют в развитие информационной инфраструктуры РФ", - добавил эксперт.
Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" - 45 миллиардов, "Мегафон" - 40 миллиардов.
Ирина Яровая. Архивное фото
7 августа 2018, 21:25РИА Новости
Минэкономразвития раскритиковало требования "пакета Яровой" к оборудованию
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