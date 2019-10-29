Эксперт оценил роль субсидирования затрат по "пакету Яровой"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Субсидирование затрат по "пакету Яровой" окажет поддержку операторам связи, заявил РИА Новости директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.

Крупнейшие российские операторы связи - "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" - направили письмо в Минкомсвязь и Минпромторг с просьбой о субсидировании затрат на оборудование по "пакету Яровой". Как говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, затраты операторов на закупку оборудования выражаются десятками миллиардов рублей и могут составить от 10% до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи на протяжении следующих 5 лет.

В качестве возможного источника финансирования субсидии операторы считают целесообразным рассмотреть средства, сэкономленные бюджетом в результате проведения торгов по выбору подрядчиков по реализации федеральных проектов. Письмо подписали топ-менеджеры четырех операторов, а также финансовых партнеров - Сбербанка и ВТБ.

"Мы поддерживаем данное обращение, поскольку оно соответствует одному из результатов федпроекта "Информационная инфраструктура", - сказал Марков. Он напомнил, что к 30 июня 2020 года должна быть реализована экономическая поддержка компаний-производителей телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения. В частности, должны быть созданы механизмы льготного кредитования для покупателей такой продукции.

"Предоставление льготных кредитных ставок для операторов связи в случаях, когда они покупают оборудование российского происхождения, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи, с учетом объема инвестиций, который они ежегодно направляют в развитие информационной инфраструктуры РФ", - добавил эксперт.