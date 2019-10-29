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РИА Новости

Власти Алтая опровергли данные об отсутствии учителей в сельской школе

17:12 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет в школе
Кабинет в школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кабинет в школе. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию региональных СМИ о том, что дети в селе Большая Тихая Солонешенского района не ходят в школу из-за отсутствия учителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Как сообщает издание "Амител", два месяца дети села Большая Тихая в Алтайском крае не ходят в школу, потому что их некому учить, так как единственная учительница переехала в Германию. Часть детей получают образование в соседнем селе, но школьный автобус не позволяет возить всех. Остальные не ходят в школу уже два месяца. Местные жители рассказали, что педагогов для детей им посоветовали искать самостоятельно.
На уроке. Средняя школа № 402
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"Распространенная в социальных сетях информация о том, что в селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
На сегодняшний день в селе проживает 78 человек. Школа в селе Большая Тихая является филиалом МБОУ "Тумановская СОШ", в ней обучается четыре ребенка и один учащийся на дому (к нему приезжает учитель).
"Все дети обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут, за школой закреплен автобус, и школа не закрыта, подвоз – временная мера, согласованная с родителями", - уточнили специалисты правительства.
По словам главы администрации Солонешенского района Виктора Горбачева, детям нравится учиться, они с удовольствием посещают кружки, секциях и участвуют в общешкольных мероприятиях.
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