Власти Алтая опровергли данные об отсутствии учителей в сельской школе

БАРНАУЛ, 29 окт - РИА Новости. Власти Алтайского края опровергли информацию региональных СМИ о том, что дети в селе Большая Тихая Солонешенского района не ходят в школу из-за отсутствия учителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Как сообщает издание "Амител", два месяца дети села Большая Тихая в Алтайском крае не ходят в школу, потому что их некому учить, так как единственная учительница переехала в Германию. Часть детей получают образование в соседнем селе, но школьный автобус не позволяет возить всех. Остальные не ходят в школу уже два месяца. Местные жители рассказали, что педагогов для детей им посоветовали искать самостоятельно.

"Распространенная в социальных сетях информация о том, что в селе Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

На сегодняшний день в селе проживает 78 человек. Школа в селе Большая Тихая является филиалом МБОУ "Тумановская СОШ", в ней обучается четыре ребенка и один учащийся на дому (к нему приезжает учитель).

"Все дети обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут, за школой закреплен автобус, и школа не закрыта, подвоз – временная мера, согласованная с родителями", - уточнили специалисты правительства.