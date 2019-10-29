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РИА Новости

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

17:09 29.10.2019 (обновлено: 17:32 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о тяжелом состоянии жительницы Петербурга Киры Шиловской, у которой случился инсульт в Турции, где она отдыхала вместе с четырехлетней дочерью и матерью. Женщина остается в стабильно тяжелом состоянии.
"Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург. Городской службой скорой медицинской помощи она будет доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе", - написала Митянина в своем аккаунте в Twitter.
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