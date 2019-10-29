Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о тяжелом состоянии жительницы Петербурга Киры Шиловской, у которой случился инсульт в Турции, где она отдыхала вместе с четырехлетней дочерью и матерью. Женщина остается в стабильно тяжелом состоянии.

Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург. Городской службой скорой медицинской помощи она будет доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. pic.twitter.com/Dak1BIXNcR — Анна Митянина (@A_Mitjanina) October 29, 2019