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РИА Новости

В ДНР заявили о согласовании даты возобновления отвода сил у Петровского

16:59 29.10.2019 (обновлено: 17:11 29.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ в селе Петровское Донецкой области
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в ходе встречи в Минске во вторник Донбасс и Киев согласовали фиксированную дату возобновления отвода сил в районе Петровского в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в районе города Золотое начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Украинские силовики и Народная милиция самопровозглашенной ЛНР подтвердили начало процесса отвода сил.
"Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком", - приводит слова Никоноровой ее пресс-служба.
Когда именно возобновится отвод сил, полпред не уточнила. Она выразила надежду, что "приложенные усилия будут реализованы без сбоев и в оговоренный срок".
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Вчера, 16:24Радио Sputnik
Разведение сил в Донбассе: подробности и дальнейшие планы
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил они должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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