В ДНР заявили о согласовании даты возобновления отвода сил у Петровского

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в ходе встречи в Минске во вторник Донбасс и Киев согласовали фиксированную дату возобновления отвода сил в районе Петровского в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в районе города Золотое начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Украинские силовики и Народная милиция самопровозглашенной ЛНР подтвердили начало процесса отвода сил.

"Сегодня нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства по устранению нарушений: процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована фиксированная дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком", - приводит слова Никоноровой ее пресс-служба.

Когда именно возобновится отвод сил, полпред не уточнила. Она выразила надежду, что "приложенные усилия будут реализованы без сбоев и в оговоренный срок".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.