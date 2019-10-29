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РИА Новости

Диас-Канель отметил важность визита Медведева на Кубу

16:54 29.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность недавнего визита российского премьера Дмитрия Медведева на Кубу в сложный для страны момент - в условиях нынешней эскалации давления на республику со стороны США.
"Для нас очень много значил визит Медведева в октябре, - очень интересный, позитивный визит, - особенно то, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. И дает урок миру в том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами Соединенных Штатов", - заявил Диас-Канель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.
Кубинский лидер также отметил, что недавний визит главы правительства России позволил оценить развитие совместных проектов. "Но также в рамках визита появились новые идеи о новых областях и новых проектах, где мы можем сотрудничать", - добавил он. -0-
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
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Мигель Диас-Канель БермудесоДмитрий МедведевКубаВ мире
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