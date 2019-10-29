Диас-Канель отметил важность визита Медведева на Кубу

"Для нас очень много значил визит Медведева в октябре, - очень интересный, позитивный визит, - особенно то, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. И дает урок миру в том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами Соединенных Штатов", - заявил Диас-Канель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.