Диас-Канель отметил важность визита Медведева на Кубу

НОВО-ОГАРЕВО, 29 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность недавнего визита российского премьера Дмитрия Медведева на Кубу в сложный для страны момент - в условиях нынешней эскалации давления на республику со стороны США.
"Для нас очень много значил визит Медведева в октябре, - очень интересный, позитивный визит, - особенно то, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. И дает урок миру в том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами Соединенных Штатов", - заявил Диас-Канель на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.
Кубинский лидер также отметил, что недавний визит главы правительства России позволил оценить развитие совместных проектов. "Но также в рамках визита появились новые идеи о новых областях и новых проектах, где мы можем сотрудничать", - добавил он. -0-